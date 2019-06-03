Идея построить в Воронеже, на родине Юлии Началовой, храм-памятник зародилась совсем недавно. Но благодарные земляки с энтузиазмом ее восприняли. И предлагают для возведения самые знаковые места города.

Идея построить в Воронеже, на родине Юлии Началовой, храм-памятник зародилась совсем недавно. Но благодарные земляки с энтузиазмом ее восприняли. И предлагают для возведения самые знаковые места города.Судя по откликам, многочисленные поклонники Началовой искренне рады, что в столице Черноземья может появиться грандиозное культовое сооружение. Ведь город гордится Юлей, а все его жители тем, что были ее современниками, соседями, друзьями."Я думаю, храм нужен, – говорит знакомый легендарной певицы. – Я учился с Началовой в одной музыкалке (7-я) и это позволило мне с детства понять одну истину: все люди равны. Хочу водить к храму детей и рассказывать им эту историю. Хочу ходить в этот храм и молиться, чтобы господь избавил меня от гордыни"."Как это справедливо – создать Храм в честь Ю. Началовой, – пишет другая поклонница. – Она была поистине святой православной мученицей – с ее талантом и красотой не удостоилась от "власть придержащих" ни званий, ни концертов на ТВ, но народ все равно знал и любил ЕЕ, нашу Святую Юлию".Многие убеждены, что храм необходимо построить рядом с Администрацией на площади Ленина вместо Театра оперы и балета, который сейчас все равно собираются сносить ввиду аварийного состояния здания.Тем более, что в самом конце века XIX на этом месте существовала часовня во имя Смоленской иконы Божией Матери. В 1925 году большевики ее снесли, а теперь историческая справедливость может быть восстановлена.Конечно, РПЦ вряд ли признает святой – было странно и нелепо. Это же не Матрона Московская и не Ксения Петербургская, чей жизненный путь для всех верующих – пример истинной веры и служения. Но в памяти и сердцах людей Юлечка всегда будет самой красивой, самой любимой и самой доброй.Напомним, что ранее пресс-секретарь певицы Анна Исаева на вопрос была ли Началова святой ответила: "Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном – будьте аккуратны с этим вопросом".