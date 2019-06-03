Дональд Трамп обратился с грозным предупреждением к России. Президент США потребовал остановить бойню в Сирии.

Дональд Трамп обратился с грозным предупреждением к России.Президент США потребовал "остановить бойню" в Сирии.Дональд Трамп, начав свой пост в Twitter, фактически признался, чтоинформация, которую он получает, непроверенная. "Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степениИран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирныхжителей. Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет?Остановитесь!" – написал американский президент.Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая, пишет . Сирийскойправительственной армии с боями удалось продвинуться к южной границе провинции. По данным , сейчас авиация и артиллерия обстреливают позиции закрепившихся тамтеррористов.В Госдепартаменте США еще 28 мая заявили, что Вашингтонобеспокоен "неизбирательными атаками на мирное население и гражданскуюинфраструктуру" в провинции Идлиб. А бомбардировки назвали "безрассуднойэскалацией конфликта", передает "".На территории сирийской провинции Идлиб закрепились более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России). В общей сложности в Идлибе собрались около 30 тысяч боевиков и иностранных наемников, напоминает РИА Новости.В МИДе России, комментируя громкиезаявления Вашингтона, напомнили американцам о том, как они действовали в сирийской Ракке,пытаясь захватить столицу "Исламского государства" (запрещенной вРоссии террористической организации). Авиация западной коалиции тогдапревратила Ракку в "мертвый город".