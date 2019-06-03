Дональд Трамп обратился с грозным предупреждением к России.
Президент США потребовал остановить бойню в Сирии.
Дональд Трамп обратился с грозным предупреждением к России.
Президент США потребовал "остановить бойню" в Сирии.
Дональд Трамп, начав свой пост в Twitter, фактически признался, что
информация, которую он получает, непроверенная. "Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени
Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных
жителей. Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет?
Остановитесь!" – написал американский президент.
Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая, пишет . Сирийской
правительственной армии с боями удалось продвинуться к южной границе провинции. По данным , сейчас авиация и артиллерия обстреливают позиции закрепившихся там
террористов.
В Госдепартаменте США еще 28 мая заявили, что Вашингтон
обеспокоен "неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую
инфраструктуру" в провинции Идлиб. А бомбардировки назвали "безрассудной
эскалацией конфликта", передает "".
На территории сирийской провинции Идлиб закрепились более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них – союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в России). В общей сложности в Идлибе собрались около 30 тысяч боевиков и иностранных наемников, напоминает РИА Новости.
В МИДе России, комментируя громкие
заявления Вашингтона, напомнили американцам о том, как они действовали в сирийской Ракке,
пытаясь захватить столицу "Исламского государства" (запрещенной в
России террористической организации). Авиация западной коалиции тогда
превратила Ракку в "мертвый город".