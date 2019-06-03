03.06.2019

2019-06-03 16:45:17

Трогательное интервью с одиноким Киану Ривзом оказалось фейком

Облетевшее все соцсети трогательное интервью с Киану Ривзом, в котором он рассказывает о "всепоглощающем одиночестве" оказалось фейком. Об этом сообщает телеканал .



Статью опубликовал малазийский журнали Star и она быстро разошлась по соцсетям, вызвав бурную реакцию у поклонников звезды "Матрица" и "Джон Уик". Пользователи сочувствовали актеру, в прошлом трагически потерявшему свою невесту. Однако теперь представители актера, заявили, что Киану никогда не беседовал с журнали, а интервью назвали фейком.