Сегодня в Интернете были обнародованы кадры из багажного отделения аэропорта Шереметьево. Сняли их, предположительно, в субботу — то есть, именно тогда, когда сотни пассажиров жаловались на проблемы с получением багажа. Некоторым приходилось ждать своих чемоданов по несколько часов — иногда даже дольше, чем продолжался полет. Сотрудники объясняли сбой пиком туристического сезона.

Сегодня в Интернете были обнародованы кадры из багажного отделения аэропорта Шереметьево. Сняли их, предположительно, в выходные, то есть именно тогда, когда сотни пассажиров жаловались на проблемы с получением багажа. Некоторым приходилось ждать своих чемоданов по несколько часов. Сотрудники объясняли сбой пиком туристического сезона."Вся лента терминала Е стояла. Мы простояли здесь ровно два с половиной часа", — комментирует автор видеоролика.И это еще не рекорд. Люди ждали по три, четыре, говорят, даже по пять часов. Многие в полете провели меньше времени, чем у багажной ленты. Елена тоже застряла в Шереметьеве в минувшие выходные.— Пять лент, начинают скапливаться люди, которые уже прошли паспортный контроль, но все ленты стоят мертво. Никакой информации нам никто не давал, время на табло постоянно менялось, людей прибавлялось все больше и больше.Все больше раздражения. Видно, что администратор в зоне выдачи багажа одна отвечает на вопросы сотен пассажиров:— Я не понимаю, как понять, что нет сотрудников, которые не могут выгрузить багаж? Вы три раза переписываете, что багаж получим в одно время, потом в другое, в третье."Ну что, ребята, смотрим, как работает багажное отделение: терминал D — кучи!", — говорит автор видеоролика, опубликованного в Интернете. Эти кадры снимал явно кто-то из сотрудников аэропорта Шереметьево, поскольку в зону сортировки можно пройти только по спецпропуску. На кадрах видно, как багаж свален на тележки, но рядом лишь несколько грузчиков."Багаж из самолетов выгружался быстро, оперативно, своевременно. Но далее, почему-то, по какой-то причине, он просто сгружался в терминале и не передавался пассажирам. Произошел какой-то внутренний технический сбой", — рассказывает главный редактор авиационного сайта Роман Гусаров.Более всего пассажиры раздосадованы тем, что они не получали объяснений на месте.Отправляют к представителю авиакомпании на третий этаж. Для этого надо выйти, а зайти ты обратно не можешь уже, чтобы получить багаж", — прокомментировала туристка Екатерина Коляда.Аэропорт Шереметьево сегодня извинился перед пассажирами. Причиной задержек назвали летний туристический "бум". Хотя год назад аэропорт справился с пиковым пассажиропотоком во время Чемпионата мира по футболу. Ситуацию обещают нормализовать к концу июня, сейчас принимают оперативные меры.В зонах выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры. Принято решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей, если срок ожидания превышает 25 минут. Если срок превышает 30 минут, пассажиры имеют возможность оформить заявление для бесплатной доставки багажа по адресу.Если нет времени и сил ждать свой багаж, бывалые путешественники предлагают пойти на хитрость. Можно просто уехать домой. В таком случае чемоданы, рюкзаки и сумки переместят в комнату невостребованного багажа. А уже оттуда свои вещи можно будет забрать в любой день. Практически всегда, без очереди, предъявив документы и багажную бирку.