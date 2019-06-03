Ксения Собчак известна своим умением переобуваться на ходу. Телеведущая набросилась на Ольгу Бузову, которую ранее сама же и втянула в скандал с известным дизайнером. Собчак заявляет, что не упоминала имени художника – а ведущая Дома-2 сама додумала все детали.

Ксения Собчак известна своим умением "переобуваться"на ходу. Телеведущая набросилась на Ольгу Бузову, которую ранее сама же ивтянула в скандал с известным дизайнером. Собчак заявляет, что не упоминалаимени художника – а ведущая "Дома-2" сама додумала все детали.Высококультурная забыла все цензурныевыражения. Пост, в котором телеведущая обличает Ольгу Бузову, невозможноцеликом привести в СМИ – приличные слова можно пересчитать по пальцам.Скандальнаятелеведущая приводит отрывок своей программы, из-за которого разгорелсяконфликт. Ксения Собчак рассказала, что некий известный дизайнер попросил еепередать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда."Как из этой фразы Бузова сделала вывод ,что "известныйдизайнер" это именно Демна Гвасалиа, а фирма "Баленсиага" -я несмогу постичь никогда. Далее Оля пишет гневное обращение к дизайнеру, даже неспросив у меня предварительно кого я имею ввиду. Я понимаю, что не у всехгардеробная как у Киркорова, и видимо у Оли всего одна кожаная куртка, и выводыона сделала стремительно, но Акелло промахнулся...", – пишет Собчак всвоем Instagram (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Телезвезда заверяет, что Демну видела последний раз примерногода два назад, и к этой истории он не имеет никакого отношения.потребовала, чтобы Ольга бузова немедленно извинилась за то, что распространяетнепроверенные слухи. "Мы поспорили на даче у кого *** (женские гениталии — Прим. ред) лохмаче. Оказалось что лохмаче усамой хозяйки дачи", облекла в стихотворную форму свое отношение к этойистории Собчак.Между тем эксперты заявляют, что конфликт иОльги Бузовой – постановка. Телеведущей надо пиарить свою программу "Осторожно,Собчак!". Ну и ведущей "Дома-2", видимо, что-то перепадет – хотяу звезды и без того 15 миллионов подписчиков. Так или иначе, в итоге от этогошоу выиграли все участники.