В Прямой эфир пришли те, кто лично знал экс-главу Раменского муниципального района Московской области Андрея Кулакова и зампредседателя местной общественной палаты Евгению Исаенкову. 4 мая ее обнаружили мертвой в собственном автомобиле. Следователи подозревают в убийстве Андрея Кулакова.

В "Прямой эфир" пришли те, кто лично знал и общался с экс-главой Раменского муниципального района Московской области Андреем Кулаковым и зампредседателем местной общественной палаты Евгенией Исаенковой.39-летняя женщина пропала в ночь на 2 мая, а утром 4 мая ее обнаружили мертвой в собственном автомобиле.Следователи подозревают в убийстве Андрея Кулакова – многим было известно, что они состояли в близких отношениях.Евгения была разведена, но проживала с бывшим мужем в одном доме. Он и сообщил в полицию о том, что Исаенкова пропала. У женщины осталась 10-летняя дочь.Первая экспертиза показала, что Евгению, скорее всего, удушили.Кулаков сложил полномочия главы Раменского района 29 мая, а после допроса в Следственном комитете его сразу задержали.Его адвокат Артем Сарбашев говорит, что никаких доказательств вины или даже подозрения на причастность экс-главы к преступлению в материалах нет.При этом он признает, что между Евгенией и его подзащитным была "определенная симпатия". Однако вся семья, по словам Сарбашева, поддерживает Кулакова и готова бороться за него до выяснения истины.Сам Кулаков вины не признает. Не верят в то, что он мог убить Евгению и многие из тех, кто сталкивался с ним как в быту, так и по работе.Они характеризуют Кулакова как человека, который никогда не позволял себе агрессивного поведения. Есть и те, кто считают, что экс-глава района мог кому-то перейти дорогу.В то же время, кажется странным поведение бывшего чиновника: почему в его соцсетях уже после того, как стало известно об убийстве Евгении, не было ни слова об этом трагическом происшествии? Почему на сайте администрации Раменского района некролог появился только 13 мая, а похороны проходили в закрытом режиме?Какие отношения связывали его с Исаенковой последнее время? Что происходило в семье Кулакова? Если не он, то кто и за что мог убить Евгению?Эти и другие вопросы загадочного убийства в Подмосковье обсуждают гости и зрители программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".