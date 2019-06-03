В подмосковном Путилково произошла трагедия. Ефрейтор ГРУ Никита Белянкин заступился за двух парней, на которых напала озверевшая толпа, и был убит.

В подмосковном Путилково произошла трагедия. Ефрейтор ГРУ Никита Белянкин заступился за двух парней, на которых напала озверевшая толпа, и был убит.Ефрейтор ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин шел с девушкой по Новотушинской улице в деревне Путилково, которая находится прямо у МКАД. По данным , он увидел, как у питейного заведения толпа из десяти человек била двух парней.Никита был человеком не из робкого десятка и решил заступиться за людей, которых уже повалили на землю и добивали ногами. Призывы выяснять отношения в справедливом бою привели к тому, что агрессия толпы переключилась на него. Никиту убили ударом ножа в сердце, передает телеканал ""."" уточняет, что боец пытался отстреливаться от нападавших. Он достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, но это разозлило атакующих. Парень стал стрелять по ногам, однако злоумышленников было слишком много.Предположительно, в потасовке участвовали выходцы с Кавказа, пишет . Друг Белянкина считает, что роковой удар ножом нанес либо владелец, либо работник бара, возле которого произошла драка.Злоумышленник скрылся с места происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщает .