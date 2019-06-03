ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павленко Романа Владимировича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Павленко Романа Владимировича, 17.02.1982 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01 июля 2011 года.Приметы: На вид 30 лет, рост около 175 см, нормального телосложения, волосы сбриты наголо, при наличии — темно-русые, глаза черные, размер ноги: 42.Особые приметы: Все руки в синих татуировках (тюремные), голова в многочисленных шрамах.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29