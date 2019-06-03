УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Савчука Артура Викторовича...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Савчука Артура Викторовича, 1992 года рождения, уроженца Тюмени, местонахождение которого неизвестно с 31.05.2016 г.Приметы: на вид 25 лет; рост 175 см; худощавого телосложения; лицо овальное, лоб по высоте средний по положению вертикальный, брови дугообразные; нос средний прямой; губы толстые; подбородок выступающий; уши средние; волосы прямые русые; глаза карие.Одежда: шапка вязаная черного цвета, куртка с капюшоном черного цвета.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56