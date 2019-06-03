Советского Шерлок Холмса на Украине объявили невъездным. По крайней мере, в свои черные списки Василия Ливанова включил Миротворец.

Советского Шерлок Холмса на Украине объявили невъездным. По крайней мере, в свои черные списки Василия Ливанова включил "Миротворец".Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал очередные сообщения от скандально известного украинского сайта "Миротворец", публикующем черные списки россиян, которым якобы запрещен въезд на Украину. К слову, в них занесено немало российских знаменитостей, но эксперт убежден, что это ничего не значит."В очередной раз создатели сайта "Миротворец" что-то там проблеяли про Крым. Слишком много внимания этим черным спискам и этому сайту в целом. Долго их не было слышно, пока недавно не внесли Галустяна, а теперь и Познера. Они регулярно посмеиваются над тем, что кто-то их воспринимает всерьез. Я тоже есть на этом сайте и никаких переживаний по этому поводу не испытываю", – заявил "Дни.ру" Манукян.Депутат подчеркнул, что несмотря на внесение его фамилии в список, он спокойно может пересечь государственную границу и попасть на Украину. "Так что если вы слышите что-то про декларируемые принципы на Украине, просто не обращайте на это внимания. Но я пока туда не стремлюсь, хотя меня и активно зовут", – говорит Манукян.Эксперт также возмутился, что "Миротворец" включил в свой унизительный список "Шерлока Холмса" Василия Ливанова, а главное тем, что это прошло незамеченным."Он у нас что уже не народный и не заслуженный? О нем можно не говорить? Странная избирательная позиция. Если уж ведете речь обо всех известных людях, то и о таких прекрасных артистах не забывайте", – подчеркнул Манукян.