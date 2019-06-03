У фигуранта, 41-летнего местного жителя, полицейские изъяли почти 60 граммов героина.

Сотрудники ОНК ОМВД России по Александровскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали 41-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).В ходе личного досмотра оперативники изъяли у фигуранта полимерный сверток с порошкообразным содержимым. Проведенной впоследствии экспертизой подтверждено, что в свертке находилось наркотическое средство «героин», массой 58, 92 грамма.Полицейскими установлено, что задержанный, планировал сбыть наркотики на территории района путем организации «тайников-закладок». Довести умысел до конца помешали оперативники.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление других участников незаконной деятельности, а также проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.