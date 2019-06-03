Матрос российского буксира Стальной выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы Крым-Спас в составе трех человек.

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель МЧС полуострова Сергей Шахов.Поиски матроса осложняются тем, что он упал за борт утром, а помощь спасателей на судне запросили только к вечеру.