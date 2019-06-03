Раннее злоумышленница привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Бабушкинскому району задержали женщину, подозреваемую в продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверочного мероприятия в одном из розничных магазинов на ул. Летчика Бабушкина сотрудники полиции выявили факт продажи 17-летнему москвичу алкогольной продукции – бутылку вина 0,75 л с содержанием этилового спирта 11.1%.Полицейскими задержан продавец магазина – 42-летняя женщина, проживающая в столице. Установлено что, раннее злоумышленница привлекалась к административной ответственности за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.Отделением дознания ОМВД России по Бабушкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29