Место под установку площадки выбирали местные жители

Место под установку площадки выбирали местные жителиПервого июня, в День защиты детей, в микрорайоне Энергетик открыли новую детскую площадку.Место под установку площадки выбирали местные жители. По итогам голосования, детский городок из 6-ти объектов установили во дворе, объединяющем несколько многоквартирных жилых домов на улице Энергетиков.Для маленьких жителей микрорайона устроили душевный праздник со сказочными персонажами, ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей, конкурсами и призами.Как отметил первый заместитель главы администрации областной столицы Александр Максимов, за 3 последних года - с начала действия федеральной программы «Формирование современной городской среды» - во Владимире благоустроили 130 дворовых территорий и общественных пространств.