У мужчины были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патронами различного калибра...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮВАО задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 32-летний житель столицы.В ходе проведения обысков в квартире по месту проживания подозреваемого на Жигулевской улице были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием и патронами различного калибра в количестве 39 штук, а также коробка с порошкообразным веществом.Согласно проведенному исследованию два изъятых предмета, похожих на пистолеты, являются ручным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом и пригодным к стрельбе.Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18