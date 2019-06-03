Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метрополитена. На карте она будет обозначена розовым цветом. Для пассажиров заработали станции Косино, Улица Дмитриевского, Лухмановская и Некрасовка.

В Москве открылась Некрасовская линия метрополитена. На карте она будет обозначена розовым цветом.Как сообщает ТАСС, для пассажиров заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Движение открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил жителей, которые несколько десятилетий ждали запуска метро. Собянин подчеркнул, что эта ветка улучшит транспортную доступность для 800 тысяч человек и разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию метро.Раньше жителям Некрасовки и Косино-Ухтомского (а это 140 тысяч человек) приходилось добираться до ближайшей станции метро на машинах и автобусах. Иногда на дорогу у них уходило до 4 часов. Теперь же, когда до станций можно просто дойти пешком, время в пути значительно сократилось.Это только первый пусковой участок. Дальше он будет продлен через юго-восточные районы до станции "Нижегородская". На сайте Mos.Ru сообщается, что по розовой ветке метро будут курсировать только новые поезда "Москва".