Ушел из жизни заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Актер передачи Спокойной ночи, малыши, театра Современная пьеса и Центра имени Мейерхольда скончался 1 июня на 74-м году жизни.

Ушел из жизни заслуженный артист России Геннадий Матвеев. Актер передачи "Спокойной ночи, малыши", театра "Современная пьеса" и Центра имени Мейерхольда скончался 1 июня на 74-м году жизни, передает ТАСС.Геннадий Матвеев родился 24 мая 1946 года. Окончил Щукинское театральное училище, играл в театрах, работал на телевидении, снимался в кино.