Правонарушитель нанес несколько ударов полицейскому по лицу.

На станции метро «Митино» полицейским роты полиции батальона 6 отдела полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве за совершение административного правонарушения был доставлен в комнату полиции мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. С целью воспрепятствования законным действиям сотрудника полиции правонарушитель повел себя агрессивно и применил в отношении представителя власти насилие, нанеся ему несколько ударов рукой по лицу.Следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве