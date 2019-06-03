Они похитили топливо общим объёмом более 58 тонн

Они похитили топливо общим объёмом более 58 тоннЖительницу Мурома и жителя Нижегородской области обвиняют в мошенничестве.Сообщники с октября 2016 по апрель 2018 года, используя топливную карту, принадлежащую одному из местных предприятий, украли топливо общим объёмом более 58 тонн.Обвиняемая, работающая бухгалтером в этой организации, передавала топливную карту сообщнику. Тот, в свою очередь, предлагал водителям автомобилей на заправках за вознаграждение использовать карту для покупки бензина по низкой цене.Сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Уголовное дело направлено в суд.