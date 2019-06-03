В преддверии перехода строительной отрасли на новую систему финансирования в России продолжают расти цены на первичное жилье. При этом покупательская способность населения не увеличивается.

Средняя стоимость квадратного метра новостроек в России в мае составила 70,2 тысячи рублей за квадратный метр, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Авито Недвижимость".Наиболее заметно изменились цены на новостройке в Екатеринбурге – там за месяц они подорожали почти на 3%, до 73,2 тысячи за квадратный метр. В Краснодаре цены увеличились на 1,6% - до 50,9 тысячи рублей за квадрат – он на втором месте.За год новостройки сильнее всего подорожали в Казани – на 20%, до 80,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Москве годовой рост составил 7% - сейчас квадратный метр первичного жилья в столице стоит в среднем 187,6 тысячи рублей.Аналитики говорят, что девелоперы сейчас зачастую выводят проекты на рынок по завышенным ценам, стремясь заложить рост издержек, который возникнет после вступления в силу законодательных изменений.Новостройки могут подорожать еще на 9-15 процентов, но если застройщика удастся ускорить темпы, цены могут вырасти не так сильно – на 7-10%.Однако существует риск, что покупатели уйдут с первичного рынка на вторичный или же вовсе откажутся от покупки жилья. Вместе с падением спроса может замедлиться и рост цен.