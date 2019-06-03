Супружеская пара иностранных граждан обязалась быть верными Российской Федерации...

Торжественная церемония принятия Присяги прошла в отделе МВД России по району Свиблово. Супружеская пара иностранных граждан обязалась быть верными Российской Федерации. С этого момента, согласно российскому законодательству, они обрели гражданство Российской Федерации.В мероприятии приняли участие заместитель начальника ОМВД России по району Свиблово – начальник полиции подполковник полиции Владимир Моисеев, а также начальник территориального ОВМ старший лейтенант полиции Александр Василевский.«Быть гражданином России не только почетно, но и ответственно, – отметил Владимир Моисеев в приветственном слове. – Став гражданином Российской Федерации, вы приобретаете права, гарантированные государством, и обязанности. Прошу вас соблюдать законы России, уважать язык и культуру этой страны, чтить ее историю и традиции».Александр Василевский пожелал участникам церемонии быть достойными гражданами нашей страны и с честью нести звание гражданина России.После принятия Присяги гражданина Российской Федерации иностранные граждане, вступающие в гражданство, смогут получить паспорта.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29