В Томской области украли дорогу. Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами 100-метровый участок дороги к селу Катайга в Верхнекетском районе. Заявление о краже дороги поступило в полицию 28 мая.

В Томской области украли дорогу. Неизвестные демонтировали и увезли выложенный бетонными плитами 100-метровый участок дороги к селу Катайга в Верхнекетском районе. Заявление о краже дороги поступило в полицию 28 мая.Большая часть дороги было грунтовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу поселка Катайга Ивана Насонова. Бетонные плиты были уложены еще в советское время для лесовозов. После того, как бетонные плиты были увезены, машины ездят по краю дороги.Сотрудники ГИБДД задержали шесть грузовиков КамАЗ с полутора сотней бетонных плит. На перевозку плит не было никаких документов. Сейчас, заявил глава Верхенекетского района Алексей Сидихин, уставливается, перевозили ли грузовики украденные с дороги бетонные плиты.В апреле 2018 года бетонную дорогу украли в Орловской области.