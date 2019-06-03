У злоумышленников в подземном паркинге было изъято 3 автомобиля, вкладки с вин номерами, муляжи антенн спецсвязи, заготовки государственных регистрационных номеров...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве при продаже дорогостоящего импортного внедорожника», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило заявление от 26-летнего приезжего мужчины о факте мошенничества. Он сообщил, что купил у неизвестного лица престижный внедорожник «Рендж Ровер Спорт». Вскоре оказалось, что у иномарки заменена табличка с идентификационным номером, что исказило происхождение и техническое состояние автомобиля, и сделало невозможным его постановку на учет в ГИБДД. Материальный ущерб составил свыше 2,3 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Хилковом переулке задержали подозреваемых – 27-летнего жителя Подмосковья и 46-летнего москвича. У злоумышленников по месту задержания в подземном паркинге было изъято 3 автомобиля, вкладки с вин номерами, ключи от автомобилей, муляжи антенн спецсвязи, заготовки государственных регистрационных номеров, банковские карты.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60