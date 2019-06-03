Алексей Панин не дает скучать поклонникам. То в телеэфире федерального канала обсуждают ролик, в котором похожий на актера мужчина развлекается с овчаркой. То он сам разгуливает по городу в женском нижнем белье и мастурбирует под кустом. Теперь же по Сети гуляет новое скандальное видео, на котором артист занимается сексом с мужчиной.

Алексей Панин не дает скучать поклонникам. То в телеэфире федерального канала обсуждают ролик, в котором похожий на актера мужчина развлекается с овчаркой. То он сам разгуливает по городу в женском нижнем белье и мастурбирует под кустом. Теперь же по Сети гуляет новое скандальное видео, на котором артист занимается сексом с мужчиной.Когда и кем было снято это омерзительное видео – неизвестно. Непонятно также и кто и зачем слил его во Всемирную паутину. Однако на минутном видео явственно заметно, что лежащий на спине Алексей Панин позирует, млеет, стонет – получает удовольствие. Правда, лауреат Госпремии России занимается любовью с мужчиной почему-то без презерватива – он, похоже, любит опасный секс...В распоряжении "Дни.ру" есть эта видеозапись, но соображения здравого смысла и цензуры не позволяют опубликовать даже его скриншоты.Урон от увиденного может быть нанесен даже взрослой психике, что уж говорить о детях. Да и вид раздвинувшего ноги голого Панина вызывает у многих людей только тошноту.Несколько лет назад во время на ток-шоу актер признался, что практикует однополые контакты. По словам Панина, этот опыт очень понравился, и теперь он его регулярно повторяет. "Наверное, мало кто сможет обвинить меня в немужественности или в том, что я не мужчина. И мужские поступки – это все-таки не всегда секс, кто с кем занимается. Я не ухаживаю за мужчинами, я не встречаюсь с ними, я не хожу на свидания, я не дарю им цветы. Это просто сексуальное разнообразие", – пояснил Алексей.После этого откровения актер срывал маски благопристойности с некоторых коллег. Например, досталось от него даже Максиму Галкину."Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной. Не считаю, что это оскорбление, поскольку я сам, например, бисексуал", – высказался артист."Омерзительное видео с Паниным" – частый запрос пользователей в поисковых системах. Теперь роликов в результатах явно станет больше...