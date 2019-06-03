Слушатели Виктории Дайнеко всерьез обеспокоены ее здоровьем. Причиной волнений стал внешний вид певицы.

Слушатели Виктории Дайнеко всерьез обеспокоены ее здоровьем. Причиной волнений стал внешний вид певицы.Дайнеко разместила в Instagram фотографию с отдыха. На снимке артистка позирует в ярко-оранжевом купальнике и висит на самом краю яхты.Фотография получилась такой, что на ней хорошо заметна худоба Дайнеко, передает . Это и заставило поклонников девушки заволноваться."Виктория, хватит худеть, уже некрасиво. Еще немного и наступит анорексия", "Одни ребра!" – ужаснулись пользователи Сети.Ранее звезда взбудоражила общественность откровенным снимком. Она сфотографировалась на фоне небоскребов с оголенной грудью. "Охватывая будущее", – подписала Дайнеко публикацию в Instagram.Многие поклонники певицы оценили откровенный снимок. Некоторые сочли подобный ход попыткой привлечь к себе внимание.