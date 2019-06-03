Влад Топалов на протяжении трех месяцев жалуется на свой лишний вес. Наконец, у него появились какие-то сдвиги.

Влад Топалов на протяжении трех месяцев жалуется на свой лишний вес. Наконец, у него появились какие-то сдвиги.Певец опубликовал в своем Instagram новый пост. Он стоит в одном полотенце, хвалясь перед поклонниками своим торсом. "Нуууу, все-равно жирный, но средней жирности", – подписал снимок Топалов.Он отмечает, что такого результат он добился без строгого соблюдения диеты. Звезда не собирается останавливаться на достигнутом и будет работать дальше.Ранее у супругов началась настоящая война. Тодоренко тайком снимала, как муж есть вредную еду и выкладывала в социальных сетях. Влад порывался отомстить жене за такую выходку, но этого так и не случилось.Отметим, исполнитель умудрился набрать 10 килограммов за короткий промежуток времени. Это связано с тем, что мужчина бросил курить, дабы оградить от вредного дыма своего маленького сына. Испытывая стресс без никотина, он стал активно заедать его.В определенный момент все дошло до крайней точки. Регина прямо высказала мужу, что он стал некрасивым."Моя супруга, наконец-то, сказала мне, что я страшный", – поделился артист. Певец удивился, ведь Тодоренко всегда уверяла, что он привлекательный."Ты был самый красивый. Сейчас – нет", – честно ответила супруга.Это и стало тем долгожданным пинком для Топалова. Артист пообещал подписчикам выкладывать отчет с тренировок каждую неделю, как писали ранее .