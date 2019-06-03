Российский Министр дал высокую оценку сотрудничеству двух ведомств, которое продолжает развиваться.

Сегодня в Ереване Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в работе Объединенной коллегии МВД России и Полиции Республики Армения.Российский Министр дал высокую оценку сотрудничеству двух ведомств, которое продолжает развиваться.Владимир Колокольцев отметил, что в целом за последние годы удалось выстроить необходимые механизмы взаимодействия. Сформирована соответствующая правовая база, которая позволяет использовать весь арсенал имеющихся сил и средств для выполнения возложенных задач.Глава МВД России подчеркнул: «В нашем активе немало успешно проведенных совместных оперативно-профилактических операций, сотни задержанных преступников, находившихся в межгосударственном розыске».В числе других факторов, требующих укрепления межведомственного взаимодействия, – высокий уровень террористической угрозы, масштабы распространения экстремизма, нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и оружия, организованной преступности. Участники коллегии сошлись во мнении, что противостоять этим вызовам можно только объединив и четко скоординировав усилия.Глава российской делегации обратил внимание на актуальность вопросов, обсуждаемых на заседании: «Незаконный оборот наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ – одна из острейших проблем современности. В России за последние 5 лет доля синтетических наркотиков выросла в 4 раза. Сегодня она достигла почти 30 процентов в общей массе изъятых. Только в прошлом году у преступников обнаружено около 6,5 тонны синтетического зелья. В 2018 году правоохранительными органами Российской Федерации выявлено свыше 200 тысяч преступлений в этой сфере, изъято около 23 тонн подконтрольных и запрещенных веществ».Владимир Колокольцев сделал акцент на том, что межведомственное сотрудничество на этом важном направлении осуществляется не только на двусторонней основе, но и в многостороннем формате – в рамках таких международных организаций, как СНГ, ШОС, ОДКБ: «В частности, действенным механизмом борьбы с незаконным оборотом наркотиков является комплексная оперативно-профилактическая операция «Канал», в ходе которой в феврале этого года зарегистрировано более 1000 наркопреступлений, задержано 738 лиц, пресечено 707 административных правонарушений, изъято более 83 килограммов наркотических средств».Кроме того, на заседании была обсуждена тема внедрения современных информационных технологий, совершенствование механизма обмена данными для повышения эффективности борьбы с преступностью.Работа Объединенной коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации и Полиции Республики Армения завершилась подписанием итоговых документов.