Для оказания помощи гражданам при подключении цифрового оборудования привлечено более 700 волонтёров
Для оказания помощи гражданам при подключении цифрового оборудования привлечено более 700 волонтёров
В администрации Владимирской области под председательством заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина и врио заместителя Губернатора 33-го региона Аркадия Боцана-Харченко состоялось заседание регионального координационного штаба по вопросам перехода телевизионного вещания на цифровой формат.
В региональный координационный штаб вошли заинтересованные руководители органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации области, а также руководители филиалов во Владимирской области РТРС, ВГТРК, Роскомнадзора, ФАС и «Почта России».
«Процесс перехода на «цифру» во Владимирской области организован на достойном уровне, особое внимание власти уделили поддержке социально незащищённых групп населения, а также подготовке волонтёров. Наша общая главная задача – сделать так, чтобы жители даже не заметили, что произошло отключение аналогового вещания», – подчеркнул Алексей Волин.
«С этой целью была проделана большая работа, по результатам которой регион уверенно вошёл в число территорий, готовых принимать цифровой сигнал», – сообщил Аркадий Боцан-Харченко.
Органы местного самоуправления 33-го региона провели подомовой обход в сельских населённых пунктах и в районах малоэтажной застройки городов. Жителям, где принимаются телеканалы в аналоговом формате, рекомендовано приобрести соответствующее оборудование: телевизионную приставку или новый телевизор и антенну.
Напомним, что по расчётам «Российской телевизионной и радиовещательной сети» во Владимирской области в зону приёма цифрового эфирного наземного телевещания не попадают 47 сельских населённых пунктов, в которых проживает около 1 тысячи человек, в том числе в Александровском районе – 33 населённых пунктов, в Гороховецком районе – 1 населённый пункт, в Меленковском районе – 2 населённых пункта, в Юрьев-Польском районе – 11 населённых пунктов. В 80% их домохозяйств используется спутниковое ТВ.
В регионе разработаны меры социальной поддержки в виде единовременной денежной компенсации, которую могут получить граждане Российской Федерации, постоянно проживающие во Владимирской области, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, лицами, проходившими военную службу в период Великой Отечественной войны, бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей, лицами, награждёнными знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также вдовами (вдовцами) указанных категорий граждан. Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать малоимущие семьи, получающие ежемесячное пособие на ребёнка, одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи, состоящие из пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии.
Постановлением областной администрации для этих категорий населения предусмотрена единовременная денежная компенсация за приобретённую цифровую телевизионную приставку – в размере стоимости, но не более 1000 рублей; за приобретённые цифровую телевизионную приставку и телевизионную антенну – в размере стоимости, но не более 1500 рублей; за приобретённое оборудование приёма непосредственного спутникового телевизионного вещания и его установку – в размере стоимости, но не более 4000 рублей. Для получения этих средств жителям надо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
Департаментом развития предпринимательства и торговли администрации области совместно с местными администрациями муниципальных образований проводится мониторинг наличия в торговой сети цифрового приемного оборудования и его стоимости с целью недопущения его дефицита и необоснованного роста цен. Аналогичный мониторинг осуществляет территориальный орган Федеральной антимонопольной службы.
Одним из наиболее важных направлений подготовки к переходу на «цифру» заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвал обучение волонтёров:
«Во-первых, человек, если у него возникла проблема с телевизором, должен знать, куда позвонить. И второе – у него должна быть возможность обратиться за помощью, если он не в состоянии сам подключить приставку или перенастроить телевизор».
Для оказания помощи гражданам при подключении цифрового оборудования привлечено более 700 волонтёров.
Обратиться за помощью в подключении цифрового телевидения можно на круглосуточную региональную «горячую линию» 8-800-301-92-23 (звонок бесплатный), а также по телефону (4922) 77-95-48. Кроме того, узнать подробности можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.