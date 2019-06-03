Для оказания помощи гражданам при подключении цифрового оборудования привлечено более 700 волонтёров

Для оказания помощи гражданам при подключении цифрового оборудования привлечено более 700 волонтёровВ администрации Владимирской области под председательством заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина и врио заместителя Губернатора 33-го региона Аркадия Боцана-Харченко состоялось заседание регионального координационного штаба по вопросам перехода телевизионного вещания на цифровой формат.В региональный координационный штаб вошли заинтересованные руководители органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации области, а также руководители филиалов во Владимирской области РТРС, ВГТРК, Роскомнадзора, ФАС и «Почта России».«Процесс перехода на «цифру» во Владимирской области организован на достойном уровне, особое внимание власти уделили поддержке социально незащищённых групп населения, а также подготовке волонтёров. Наша общая главная задача – сделать так, чтобы жители даже не заметили, что произошло отключение аналогового вещания», – подчеркнул Алексей Волин.«С этой целью была проделана большая работа, по результатам которой регион уверенно вошёл в число территорий, готовых принимать цифровой сигнал», – сообщил Аркадий Боцан-Харченко.Органы местного самоуправления 33-го региона провели подомовой обход в сельских населённых пунктах и в районах малоэтажной застройки городов. Жителям, где принимаются телеканалы в аналоговом формате, рекомендовано приобрести соответствующее оборудование: телевизионную приставку или новый телевизор и антенну.Напомним, что по расчётам «Российской телевизионной и радиовещательной сети» во Владимирской области в зону приёма цифрового эфирного наземного телевещания не попадают 47 сельских населённых пунктов, в которых проживает около 1 тысячи человек, в том числе в Александровском районе – 33 населённых пунктов, в Гороховецком районе – 1 населённый пункт, в Меленковском районе – 2 населённых пункта, в Юрьев-Польском районе – 11 населённых пунктов. В 80% их домохозяйств используется спутниковое ТВ.В регионе разработаны меры социальной поддержки в виде единовременной денежной компенсации, которую могут получить граждане Российской Федерации, постоянно проживающие во Владимирской области, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, лицами, проходившими военную службу в период Великой Отечественной войны, бывшими несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей, лицами, награждёнными знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также вдовами (вдовцами) указанных категорий граждан. Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать малоимущие семьи, получающие ежемесячное пособие на ребёнка, одиноко проживающие пенсионеры, а также семьи, состоящие из пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии.Постановлением областной администрации для этих категорий населения предусмотрена единовременная денежная компенсация за приобретённую цифровую телевизионную приставку – в размере стоимости, но не более 1000 рублей; за приобретённые цифровую телевизионную приставку и телевизионную антенну – в размере стоимости, но не более 1500 рублей; за приобретённое оборудование приёма непосредственного спутникового телевизионного вещания и его установку – в размере стоимости, но не более 4000 рублей. Для получения этих средств жителям надо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.Департаментом развития предпринимательства и торговли администрации области совместно с местными администрациями муниципальных образований проводится мониторинг наличия в торговой сети цифрового приемного оборудования и его стоимости с целью недопущения его дефицита и необоснованного роста цен. Аналогичный мониторинг осуществляет территориальный орган Федеральной антимонопольной службы.Одним из наиболее важных направлений подготовки к переходу на «цифру» заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ назвал обучение волонтёров:«Во-первых, человек, если у него возникла проблема с телевизором, должен знать, куда позвонить. И второе – у него должна быть возможность обратиться за помощью, если он не в состоянии сам подключить приставку или перенастроить телевизор».Для оказания помощи гражданам при подключении цифрового оборудования привлечено более 700 волонтёров.Обратиться за помощью в подключении цифрового телевидения можно на круглосуточную региональную «горячую линию» 8-800-301-92-23 (звонок бесплатный), а также по телефону (4922) 77-95-48. Кроме того, узнать подробности можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.