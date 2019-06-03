Главные преимущества «цифры» – высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного оборудования и отсутствие абонентской платы

Главные преимущества «цифры» – высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного оборудования и отсутствие абонентской платыС 3-го июня на цифровое телевидение перешли сразу 36 регионов России, включая и Владимирскую область. Теперь жители 33-го региона могут смотреть 20 федеральных каналов в высоком качестве.Главные преимущества «цифры» – высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного оборудования и отсутствие абонентской платы.Между тем, специалисты продолжают консультационную работу с населением. Волонтёры могут объяснить технические нюансы, помочь настроить телевизор, подключить приставку или антенну, научить пользоваться оборудованием.Помимо этого, обратиться за помощью в подключении цифрового телевидения можно на «горячую линию» 8-800-220-20-02 или – 8-800-301-92-23 (звонок бесплатный) и (4922) 77-95-48. Также узнать подробности можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.