Шоумен Дмитрий Борисов покопался в грязном белье советской
кинозвезды Александра Белявского. Оказывается, артист нажил нескольких
внебрачных детей. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят Первого канала
появились предполагаемые отпрыски знаменитости.
Шоумен Дмитрий Борисов покопался в грязном белье советской
кинозвезды Александра Белявского. Оказывается, артист нажил нескольких
внебрачных детей. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Первого канала
появились предполагаемые отпрыски знаменитости.
Народный артист Александр Белявский снялся более чем в ста
кинофильмах и телесериалах. Наиболее известные из них – это "Четыре танкиста и
собака", "Иду на грозу", "Кабачок "13 стульев", "Ирония судьбы, или С легким
паром!", "Место встречи изменить нельзя".
Александр Белявский был женат дважды. Первый брак распался
из-з того, что супруги не смогли пережить трагическое событие: их первый сын утонул
в пруду, ему было всего два года. После чета усыновила мальчика, и вскоре у них родилась дочь Надежда, однако дети не помогли наладить взаимоотношения.
Когда Белявский женился во второй раз ему было уже за 60. Жена
Людмила моложе артиста на 18 лет. Долгое время у них не было детей, но через 15
лет у них родилась дочь Сашенька.
Через три месяца после появления дочки Александра разбил
инсульт. У артиста пропал голос, поэтому играть на сцене и сниматься он больше
не мог.
Александр Белявский умер 8 сентября 2012 года в Москве. Ему
было 80 лет. Тело актера нашли возле дома. По версии следствия, Белявский
покончил с собой, по другой версии, актер погиб из-за роковой случайности.
Совсем недавно известная актриса Наталья Старых заявила, что
является тайной дочерью народного артиста. Отметим, что некая
Любовь Третьякова тоже считает себя внебрачным отпрыском Белявского. Ранее, еще в 2014, женщина уверяла журналистов, что артист знал о ее существовании, но совсем не
помогал.
На днях в редакцию программы позвонила
родная дочь Третьяковой – Ярослава. Девушка поведала, что готова сделать ДНК-тест,
чтобы выяснить, действительно ли она внучка Александра Белявского.
Старшая дочь артиста – Надежда Белявская согласилась сдать
биоматериал для проведения генетического исследования. Результаты теста на
отцовство ведущий шоу Дмитрий Борисов обещал озвучить в
следующем выпуске.