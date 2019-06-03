Шоумен Дмитрий Борисов покопался в грязном белье советской кинозвезды Александра Белявского. Оказывается, артист нажил нескольких внебрачных детей. В сегодняшнем выпуске программы Пусть говорят Первого канала появились предполагаемые отпрыски знаменитости.

Шоумен Дмитрий Борисов покопался в грязном белье советскойкинозвезды Александра Белявского. Оказывается, артист нажил несколькихвнебрачных детей. В сегодняшнем выпуске программы "Пусть говорят" Первого каналапоявились предполагаемые отпрыски знаменитости.Народный артист Александр Белявский снялся более чем в стакинофильмах и телесериалах. Наиболее известные из них – это "Четыре танкиста исобака", "Иду на грозу", "Кабачок "13 стульев", "Ирония судьбы, или С легкимпаром!", "Место встречи изменить нельзя".Александр Белявский был женат дважды. Первый брак распалсяиз-з того, что супруги не смогли пережить трагическое событие: их первый сын утонулв пруду, ему было всего два года. После чета усыновила мальчика, и вскоре у них родилась дочь Надежда, однако дети не помогли наладить взаимоотношения.Когда Белявский женился во второй раз ему было уже за 60. ЖенаЛюдмила моложе артиста на 18 лет. Долгое время у них не было детей, но через 15лет у них родилась дочь Сашенька.Через три месяца после появления дочки Александра разбилинсульт. У артиста пропал голос, поэтому играть на сцене и сниматься он большене мог.Александр Белявский умер 8 сентября 2012 года в Москве. Емубыло 80 лет. Тело актера нашли возле дома. По версии следствия, Белявскийпокончил с собой, по другой версии, актер погиб из-за роковой случайности.Совсем недавно известная актриса Наталья Старых заявила, чтоявляется тайной дочерью народного артиста. Отметим, что некаяЛюбовь Третьякова тоже считает себя внебрачным отпрыском Белявского. Ранее, еще в 2014, женщина уверяла журналистов, что артист знал о ее существовании, но совсем непомогал.На днях в редакцию программы позвонилародная дочь Третьяковой – Ярослава. Девушка поведала, что готова сделать ДНК-тест,чтобы выяснить, действительно ли она внучка Александра Белявского.Старшая дочь артиста – Надежда Белявская согласилась сдатьбиоматериал для проведения генетического исследования. Результаты теста наотцовство ведущий шоу Дмитрий Борисов обещал озвучить вследующем выпуске.