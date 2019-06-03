Во Франции в столичном регионе Иль-де-Франс горел склад опасных промышленных отходов, передает канал Россия 24.

Во Франции в столичном регионе Иль-де-Франс горел склад опасных промышленных отходов, передает канал "Россия 24".Произошла серия взрывов, после которых черный дым окутал всю округу. Причина пока неизвестна. Возгорание удалось ликвидировать. Пострадали 6 представителей экстренных служб. Специалисты химзащиты проводят анализ токсичности воздуха.Людей просят по возможности не выходить из дома и не открывать окна.