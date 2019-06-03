Такими решениями в мэрии стараются снизить нагрузку на дороги
Такими решениями в мэрии стараются снизить нагрузку на дороги
На еще одной улице во Владимире нельзя парковаться. Такими решениями в мэрии стараются снизить нагрузку на дороги.
Для остановки автотранспорта запретили парковаться вдоль обочин на Гороховой. Сделали это в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы. Ограничение действует на участке от улицы Мира до улицы Сакко и Ванцетти. Для этого установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».