Такими решениями в мэрии стараются снизить нагрузку на дороги

Такими решениями в мэрии стараются снизить нагрузку на дорогиНа еще одной улице во Владимире нельзя парковаться. Такими решениями в мэрии стараются снизить нагрузку на дороги.Для остановки автотранспорта запретили парковаться вдоль обочин на Гороховой. Сделали это в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы. Ограничение действует на участке от улицы Мира до улицы Сакко и Ванцетти. Для этого установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».