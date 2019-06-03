По версии следствия, обвиняемые мошенническим путем похитили более 50 тонн топлива.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней местной жительницы и 48-летнего жителя Нижегородской области. Сообщники обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).Преступная деятельность фигурантов была выявлена сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» в октябре прошлого года.По версии следствия, фигуранты в период с октября 2016 по апрель 2018 года, используя топливную карту, принадлежащую одному из местных предприятий, похитили топливо общим объемом более 58 тонн.Сотрудниками полиции установлено, что обвиняемая, занимавшая в организации должность бухгалтера, передавала вверенную ей топливную карту сообщнику, который предлагал водителям автомобилей на заправках во Владимирской и Нижегородской областях за вознаграждение использовать карту для покупки бензина по цене ниже установленной.Сумма ущерба, причиненного мошенническими действиями обвиняемых, превысила два миллиона рублей.Часть похищенных денег в сумме 1 600 000 рублей фигуранты возместили в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.