Несколько правил сохранят здоровье и хорошее самочувствие

Несколько правил сохранят здоровье и хорошее самочувствиеВ ближайшие несколько дней во Владимирской области прогнозируют аномально жаркую погоду. Региональный департамент здравоохранения напоминает, какие правила нужно соблюдать в жару, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие.Лучшим решением будет выехать на лето за город, где есть водоёмы и зеленые насаждения. Носить одежду из натуральных тканей. Пить не менее 2 литров воды в сутки. Стараться как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищать голову шляпами и зонтами. Не употреблять алкоголь. Не заниматься активным спортом при температуре свыше 25°C. Минимально использовать декоративную косметику. Чаще принимать водные процедуры. Сохранять эмоциональное спокойствие.Тепловой или солнечный?Отличие теплового удара от солнечного только одно: тепловой удар может произойти от общего перегрева организма даже вне зоны действия солнечных лучей. Симптомы обоих состояний могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов. Происходит это из-за того, что работа терморегулирующего центра нарушается и температура тела продолжает повышаться, даже, если человек попадает в более прохладное место.Симптомы теплового или солнечного удара: усталость, разбитость, сонливость; шум, звон в ушах; головокружение, головная боль; учащённое сердцебиение; тошнота; частое дыхание; температура тела может повышаться до 41°C.Чтобы помочь пострадавшему, нужно перенести в его более прохладное место. Приподнять голову, чтобы улучшить отток крови. Снять одежду и облить человека прохладной водой либо завернуть во влажную простыню. Положить влажный прохладный компресс на голову. Обеспечить обильное питьё.Особую осторожность в жаркий период следует проявить людям с эндокринными заболеваниями и поражениями сердечно-сосудистой системы, обеспечив себя препаратами для экстренной помощи.Метеочувствительным людям необходимо следить за прогнозами погоды и стараться избегать нагрузок в неблагоприятные дни. По возможности больше бывать на природе, ограничить пребывание в общественном транспорте, где зачастую бывает душно.