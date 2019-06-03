В Казани водитель рейсового автобуса с пассажирами разозлился из-за сделанного ему замечания, устроил погоню за своим обидчиком и закидал его мусором.

В Казани водитель рейсового автобуса с пассажирами разозлился из-за сделанного ему замечания, устроил погоню за своим обидчиком и закидал его мусором.По словам очевидцев, водитель автобуса, следовавшего по 91 маршруту, бросил на дорогу банановую кожуру. Из соседней легковушки ему сделали замечание, после чего мужчина разозлился и бросился в погоню за своим обидчиком.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Катеринафортуна (@ayaz_damian_taisia) 1 Июн 2019 в 5:21 PDTАвтобус, наполненный пассажирами, догнал автомобиль по правой полосе, после чего разъяренный мужчина высунулся из кабины и забросал салон машины попавшимся под руку мусором, в том числе и бутылками.Водитель легковушки не стал связываться и, улучив момент, уехал подальше от автобуса, из которого летели проклятия и опасные стеклянные снаряды.