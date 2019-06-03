У Примадонны появилась новая фаворитка. Победительницей Детской Новой волны – 2019 стала протеже Аллы Пугачевой.

У Примадонны появилась новая фаворитка. Победительницей"Детской Новой волны – 2019" стала протеже Аллы Пугачевой.На площадке "Артек-Арена" в Крыму состоялся 12-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна – 2019". Мероприятие получилось масштабным, красочным и привлекло внимание прессы.Меж тем присутствующие на вокальном состязании журналистыобратили внимание на девятилетнюю участницу из России Алису Голодомысову. Точнее вглаза бросался небывалый ажиотаж, который наблюдался вокруг конкурсантки.Как сообщает издание , Алису постоянно окружала толпа телевизионщиков, а вкулуарах поговаривали, что она дочь "важных людей". Более того, репортерыиздания выяснили, что девочка является протеже и любимицей Аллы Пугачевой.Якобы Голодомысова училась в школе вокала Примадонны и с ее подачимелькала в новогодних огоньках на федеральных каналах. После Алиса участвовалав детском "Голосе", где с наставником Димой Биланом дошла до финала.Как сообщает издание, папа Алисы – Александр Голомысов – работает в департаменте образования Москвы по Восточному округу. Его зарплата какгосслужащего составляет не более 65 тысяч рублей в месяц. Примечательно, чтопримерная стоимость обучения в школе Аллы Борисовны обходилась чиновникупримерно в такую же сумму. Меж тем, у родителя маленькой артистки есть совместныепроекты с лидером "Фонограф джаз-бэнд" – Сергеем Жилиным, оркестр которогообслуживает шоу "Голос" и выходы на .Алиса Голодомысова стала победительницей "Детской новойволны -2019". Ее имя объявил лично глава конкурса – Игорь Крутой. Корреспондентпортала выразил мнение, что в финале юная любимица пела неидеально оттогозначительно уступала участнику из Белорусии Ярославу Соколикову – абсолютному фаворитупублики. Мальчику отдали третье место. Возможно, назревает грязный скандал.