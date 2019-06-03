У Примадонны появилась новая фаворитка. Победительницей
Детской Новой волны – 2019 стала протеже Аллы Пугачевой.
У Примадонны появилась новая фаворитка. Победительницей
"Детской Новой волны – 2019" стала протеже Аллы Пугачевой.
На площадке "Артек-Арена" в Крыму состоялся 12-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна – 2019". Мероприятие получилось масштабным, красочным и привлекло внимание прессы.
Меж тем присутствующие на вокальном состязании журналисты
обратили внимание на девятилетнюю участницу из России Алису Голодомысову. Точнее в
глаза бросался небывалый ажиотаж, который наблюдался вокруг конкурсантки.
Как сообщает издание , Алису постоянно окружала толпа телевизионщиков, а в
кулуарах поговаривали, что она дочь "важных людей". Более того, репортеры
издания выяснили, что девочка является протеже и любимицей Аллы Пугачевой.
Якобы Голодомысова училась в школе вокала Примадонны и с ее подачи
мелькала в новогодних огоньках на федеральных каналах. После Алиса участвовала
в детском "Голосе", где с наставником Димой Биланом дошла до финала.
Как сообщает издание, папа Алисы – Александр Голомысов – работает в департаменте образования Москвы по Восточному округу. Его зарплата как
госслужащего составляет не более 65 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что
примерная стоимость обучения в школе Аллы Борисовны обходилась чиновнику
примерно в такую же сумму. Меж тем, у родителя маленькой артистки есть совместные
проекты с лидером "Фонограф джаз-бэнд" – Сергеем Жилиным, оркестр которого
обслуживает шоу "Голос" и выходы на .
Алиса Голодомысова стала победительницей "Детской новой
волны -2019". Ее имя объявил лично глава конкурса – Игорь Крутой. Корреспондент
портала выразил мнение, что в финале юная любимица пела неидеально оттого
значительно уступала участнику из Белорусии Ярославу Соколикову – абсолютному фавориту
публики. Мальчику отдали третье место. Возможно, назревает грязный скандал.