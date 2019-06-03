Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский лидер поблагодарил Россию за поддержку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский лидер поблагодарил Россию за поддержку.В начале встречи с президентом Сербии Александром Вучичемпредседатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин передал ему слова приветствия от российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что между двумя странами существуют особые отношения."Еще раз хочу подчеркнуть, что мы друзья, братья, и исходим из того, что наши отношения основаны именно на принципах дружбы, доверия, взаимопомощи", – подчеркнул спикер Госдумы. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поддержку страны, которую он возглавляет. Также сербский лидер отметил и экономическое развитие во взаимодействиями между государствами."Наш товарооборот увеличивается, и надеюсь, продолжит увеличиваться", – рассказал Вучич.Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Белград с рабочим визитом. Планируется, что спикер нижней палаты парламента выступит перед депутатами Народной скупщины Сербии и встретится с председателем сербского парламента Майей Гойкович. Кроме того, в Белграде состоится IV заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.Вячеслав Володин принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату. Он поблагодарил принимающую сторону за сохранение исторической памяти и бережное отношение к могилам героев Великой Отечественной войны.