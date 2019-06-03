Председатель Госдумы Вячеслав Володин навестил в больнице сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий косово-албанской полиции. Володин выразил поддержку соотечественнику, а также призвал ООН осудить действия Косова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин навестил в больнице сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий косово-албанской полиции.Володин выразил поддержку соотечественнику, а также призвал ООН осудить действия Косова, сообщает телеканал "Россия 24". По словам председателя Госдумы, задержание дипломатов, сотрудников миссии ООН, в том числе Краснощекова, расценивается российской стороной как полное пренебрежение международным правом. Володин считает, что ООН должна заявить позицию и от ее решительности зависит не только авторитет, но и мир на Балканах."Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", — заявил председатель Госдумы.Вячеслав Володин находится в Сербии в связи с рабочим визитом. Он уже провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем, а также пригласил его выступить в российской Госдуме. Глава Сербии ответил на это положительно и заявил, что это большая честь для него. Вучич пообещал выступить по теме взаимоотношений Москвы и Белграда.