Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла в Сербию. В ходе визита парламентарий поблагодарил принимающую сторону за сохранение исторической памяти и бережное отношение к памятникам героям Великой Отечественной войны.

Делегация Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла в Сербию. В ходе визита парламентарий поблагодарил принимающую сторону за сохранение исторической памяти и бережное отношение к памятникам героям Великой Отечественной войны.В ходе рабочего визита депутатов в Белград запланировано выступление Вячеслава Володина в сербском парламенте и заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии. Также предусмотрены двусторонние встречи главы нижней палаты парламента России с президентом Сербии Александром Вучичем и председателем Народной скупщины Майей Гойкович."Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу", – отметил Вячеслав Володин после церемонии возложения венков к мемориалу освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату. Он подчеркнул, что этот подход должен послужить примером для стран, которые стали забывать, чье жертва позволила им жить и строить свое будущее."К сожалению, до сих пор мир сталкивается с проявлениями цинизма и неблагодарности", – подчеркнул Володин.Он рассказал, что акт вандализма, случившийся в Харькове, когда группа агрессивно настроенных националистов завалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, вызывает осуждение у каждого человека, который чтит память героев войны. Спикер Госдумы выразил уверенность, что украинский народ еще даст оценку произошедшему. Ведь речь идет о разрушении общей памяти Украины и России.Напомним, что 2 июня националисты снесли бюст советского полководца Георгия Жукова в Харькове, а на его месте водрузили флаг Украины. Свои действия они оправдали законом о декоммунизации. Представитель радикалов Максим Жорин назвал герой Великой Отечественной войны "пророссийским политиком".