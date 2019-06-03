Во время рабочего визита делегации Госдумы в Белград спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил перед депутатами Народной скупщины Сербии. Он подчеркнул, что, как бы ни хотели того США, мир никогда не будет однополярным.

Во время рабочего визита делегации Госдумы в Белград спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выступил перед депутатами Народной скупщины Сербии. Он подчеркнул, что, как бы ни хотели того США, мир никогда не будет однополярным.В мире становится все больше вызовов, которые угрожают народам, странам и их суверенитету и независимости, заметил Вячеслав Володин. Речь идет и о России, и о Сербии."Практика двойных стандартов, вмешательства во внутренние дела суверенных государств становится для некоторых стран нормой. Мы считаем, это недопустимо", – подчеркнул председатель Госдумы.Примерами жутких последствий применения этих методов могут послужить Ливия и Ирак. На грани потери собственной государственности оказалась и Сирия."Страны, народы которых жили в мире, процветании, борются сегодня за выживание, их разрушают конфликты и угрозы постоянных террористических атак", – подчеркнул Володин.Сербский народ, заметил он, который пережил натовские бомбардировки, как никто другой понимает всю разрушительность подобного обращения с принципами международного права. Одновременно с откровенной военной агрессией мир страдает от распространяющихся по миру торговых войн.И если раньше санкции и торговые блокады использовались под прикрытием продвижения демократических ценностей, то теперь эти страны не стесняются открыто продавливать собственные финансовые интересы. В частности, американские экономические санкции были введены против России, Китая, Турции, Ирана, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. Одновременно с этим европейским странам и частным компаниям поступают угрозы и ультиматумы с требованиями прекратить совместное взаимовыгодное сотрудничество."Но мир никогда не будет однополярным, как бы этого ни хотели Соединенные Штаты Америки", – подчеркнул Вячеслав Володин.Он отметил, что чем раньше американские власти поймут и примут этот факт, тем лучше будет для всех, в том числе и для самих США. Навязывание своей воли другим странам, уверен спикер Госдумы, недопустимо."Сербский народ выбрал свой суверенный путь, основанный на духовных ценностях, сохранении культурно-исторических традиций. Также как и российский народ", – рассказал он. Володин подчеркнул, что россияне также осуждают провокации против сербов в Косово.Вторжение косовоалбанского спецназа на севере Косово было откровенно провокационным шагом, направленным на устрашение живущих там сербов и установление контроля над этими районами силовым путем. Задержание дипломатов и сотрудников Миссии ООН, в числе которых был гражданин России, рассматривается российской стороной как полное пренебрежение международным правом, подчеркнул Вячеслав Володин.Председатель нижней палаты парламента России отметил, что поведение Евросоюза и США привело к росту напряженности в регионе и подорвало многолетние усилия международного сообщества провести мирное урегулирование на Балканах. А тот факт, что со стороны европейских структур не последовало внятной реакции, ставит под сомнение способность ЕС выступать в качестве посредника между Белградом и Приштиной."Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом", – уверен Вячеслав Володин.Вся страны, подчеркнул спикер Госдумы, должны выполнять резолюцию Совбеза ООН 1244. Те же, кто решил этого не делать, должны понести ответственность.