За всю историю отношений двух стран Россия всегда выступала в поддержку и защиту братского сербского народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в парламенте республики. Председатель нижней палаты призвал Белград вместе с Москвой противостоять попыткам переписать историю.
За всю историю отношений двух стран Россия всегда выступала в поддержку и защиту братского сербского народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в парламенте республики. Председатель нижней палаты призвал Белград вместе с Москвой противостоять попыткам переписать историю.
Выступая перед депутатами, Володин напомнил сербскую
народную мудрость: Доброе братство дороже богатства. "Это о нас, о дружбе
и крепком братстве сербов и русских", – сказал он.
Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия всегда считала своим
долгом поддержать братский народ Сербии. Председатель нижней палаты напомнил,
что наша страна помогала сербам получить независимость, а затем встала на защиту их родины в 1914 году.
Спустя 30 лет, в октябре 1944-го года, Красная армия
вместе с Народно-освободительной армией Югославии освободили сербскую землю от
немецко-фашистских захватчиков, сказал Володин. "Четыре тысячи триста
советских солдат навсегда остались в сербской земле, освобождая Белград, более
четырнадцати тысяч – были ранены", – подчеркнул спикер Госдумы.
Законодатель выразил благодарность народу Сербии за бережное
отношение к могилам советских солдат и за память о тех, кто отдал жизни за
освобождение мира от нацизма.
Володин напомнил, что в следующем году будет отмечаться
75-летие победы над фашистской Германией. Это общий праздник для народов России и Сербии, подчеркнул председатель
нижней палаты.
"Нам важно вместе и дальше противостоять попыткам переписать
историю, оправдать преступления нацистов и их пособников. Слишком большую цену
заплатили наши народы за свободу и независимость, чтобы предать память о тех,
кто отдал за это жизнь", – сказал Володин.
Напомним, Вячеслав Володин во главе думской делегации
находится с в Сербии. На встрече с главой республики
Александром Вучичем председатель нижней палаты отметил, что отношения между
двумя странами основаны на дружбе, доверии и взаимопомощи. В свою очередь глава
государства поблагодарил Россию за поддержку Сербии.