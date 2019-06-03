За всю историю отношений двух стран Россия всегда выступала в поддержку и защиту братского сербского народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в парламенте республики. Председатель нижней палаты призвал Белград вместе с Москвой противостоять попыткам переписать историю.

За всю историю отношений двух стран Россия всегда выступала в поддержку и защиту братского сербского народа. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая в парламенте республики. Председатель нижней палаты призвал Белград вместе с Москвой противостоять попыткам переписать историю.Выступая перед депутатами, Володин напомнил сербскуюнародную мудрость: Доброе братство дороже богатства. "Это о нас, о дружбеи крепком братстве сербов и русских", – сказал он.Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия всегда считала своимдолгом поддержать братский народ Сербии. Председатель нижней палаты напомнил,что наша страна помогала сербам получить независимость, а затем встала на защиту их родины в 1914 году.Спустя 30 лет, в октябре 1944-го года, Красная армиявместе с Народно-освободительной армией Югославии освободили сербскую землю отнемецко-фашистских захватчиков, сказал Володин. "Четыре тысячи тристасоветских солдат навсегда остались в сербской земле, освобождая Белград, болеечетырнадцати тысяч – были ранены", – подчеркнул спикер Госдумы.Законодатель выразил благодарность народу Сербии за бережноеотношение к могилам советских солдат и за память о тех, кто отдал жизни заосвобождение мира от нацизма.Володин напомнил, что в следующем году будет отмечаться75-летие победы над фашистской Германией. Это общий праздник для народов России и Сербии, подчеркнул председательнижней палаты."Нам важно вместе и дальше противостоять попыткам переписатьисторию, оправдать преступления нацистов и их пособников. Слишком большую ценузаплатили наши народы за свободу и независимость, чтобы предать память о тех,кто отдал за это жизнь", – сказал Володин.Напомним, Вячеслав Володин во главе думской делегациинаходится с в Сербии. На встрече с главой республикиАлександром Вучичем председатель нижней палаты отметил, что отношения междудвумя странами основаны на дружбе, доверии и взаимопомощи. В свою очередь главагосударства поблагодарил Россию за поддержку Сербии.