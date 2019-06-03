У них осталось лишь 500 тысяч рублей

У них осталось лишь 500 тысяч рублейДвух жителей Мурома обвиняют в нескольких преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Напомним, в феврале мужчины украли почти 1,5 миллиона рублей из кассы местного Дворца Культуры.Один из них был сотрудником учреждения, он заранее разработал план преступления. В ночь на 23 февраля сообщники проникли в здание через неэксплуатируемый запасной проход и обчистили кассу.Позже выяснилось, что один из обвиняемых, желая придать правомерность владению похищенными деньгами, купил автомобиль, оформив право собственности на сожительницу, а второй незаконно приобрел и хранил у себя наркотики.Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей изъяли оперативники. Уголовные дела переданы в суд.