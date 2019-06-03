В Международном детском центре Артек завершился популярный конкурс Детская Новая волна. С самым красивым членом авторитетного жюри – певицей Юлией Савичевой – в Крыму встретился корреспондент Дни.Ру.

В Международном детском центре "Артек" завершился популярный конкурс "Детская Новая волна". С самым красивым членом авторитетного жюри – певицей Юлией Савичевой – в Крыму встретился корреспондент "Дни.Ру".В 2004 году Юлия Савичева с песнейBelieve Meпредставляла нашу страну на 49-м конкурсе песни "Евровидение" в Стамбуле. Правда, из-за малого опыта в выступлениях и волнения ее голос сильно дрожал. В итоге 17-летняя артистка получила высшие 12 баллов только от братской Беларуси, заработала 64 очка в финале и оказалась на 11-м месте. Это один из самых слабых результатов, которые показывала на "Евросонге" наша страна."Попробуйте одержать реванш и снова отправиться на главный музыкальный смотр Старого света!" – предложил певице корреспондент "Дни.Ру". "Я восхищаюсь Димой Биланом и Сергеем Лазаревым – теми, кто был на "Евровидении" два раза, – ответила Юлия. – Это невероятный стресс, огромная ответственность. Тут главное – побороть себя, справиться с собственными тараканами в голове"."Я не знаю, поехала бы туда снова, – продолжает Савичева. – Тут ведь многое зависит от песни, от номера. Поэтому миллион бы раз подумала, прежде чем снова отправляться на штурм музыкального Евроолимпа снова. И дело не в пиаре и гонорарах, которые после "Евровидения" получают артисты". Просто хочется, чтобы это было что-то новое, интересное, удивительное".Напомним, в 2006 году Дима Билан занял 2-е место, а в 2008-м стал победителем. Сергей Лазарев в 2016 и 2018 годах был третьим. Но не исключил, что будет снова пытаться выступить на "Евровидении". Представителя России на "Евровидении-2020", которое состоится в Нидерландах в мае будущего года, назовут позже.