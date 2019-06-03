Мужчина, совершавший утреннюю прогулку по берегу Атлантического океана, стал очевидцем вынужденного приземления легкомоторного самолета, пилот которого не пострадал, а едва не перевернувшееся воздушное судно получило повреждения.

Утром в минувшую субботу, 1 июня, пилот легкомоторного самолета Cessna 182A Skylane совершил вынужденную посадку на пляж в городе Ошен Сити в Нью-Джерси, США.Очевидец, совершавший утреннюю прогулку по берегу Атлантического океана, обратил внимание на снижавшееся воздушное судно. Мужчина включил камеру своего смартфона и запечатлел момент приземления.Самолет благополучно коснулся земли, после чего стал перемещаться по пляжу, постепенно снижая скорость. Судя по всему, в какой-то момент он оказался на менее твердой почве, и едва не перевернулся, встав на нос.Как сообщают СМИ, на борту Cessna находился только пилот, он не пострадал, а вот самолет получил повреждения.