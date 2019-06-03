Генеральный директор Международного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли признался, что его устраивает действующее положение дел в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Генеральный директор Международного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли признался, что его устраивает действующее положение дел в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА)."РУСАДА в какой-то степени само себя восстановило, само себя построило и теперь это полностью независимый орган, а это важно, — приводит слова Ниггли ТАСС. – Генеральный директор РУСАДА – независимая фигура. Он пришел из области финансов, и теперь отсутствует конфликт интересов"."Это привело к тому, что РУСАДА стало достойной антидопинговой организацией. Но мы по-прежнему должны оставаться начеку, и смотреть, как развивается РУСАДА в дальнейшем. Мы продолжим наблюдение за тем, чтобы РУСАДА было независимым".Напомним, что в 2015 году РУСАДА была лишена статуса члена WADA из-за несоответствия требованиям международной организации. Восстановлено РУСАДА в правах было в сентябре 2018 года. В январе 2019 года членство РУСАДА было подтверждено исполкомом WADA.