За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 46 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 10 человек погибли и 47 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 10 детей, 1 ребенок погиб. Зарегистрированы два ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 330 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский районПо предварительной информации, 27.05.2019 г. в 10:50 на 148 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Ман – TGS19.400» с полуприцепом, 1982 г.р., допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Вольво – FM» под управлением водителя 1962 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ман – TGS19.400» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Ковровский районПо предварительной информации, 28.05.2019 г. в 20:35 в г. Ковров на улице Зои Космодемьянской водитель автомобиля «Форд – Мондео», 1967 г.р., двигаясь со стороны ул. Грибоедова в сторону ул. Строителей, при повороте налево не предоставил преимущество в движении движущемуся во встречном направлении мотоциклу «HONDA STEED 400» под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла, с диагнозом: перелом левого бедра, перелом левого предплечья – госпитализирован; пассажир мотоцикла, 1980 г.р., с диагнозом: перелом таза, перелом двух ребер – госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 29.05.2019 г. в 18:20 на 129 км автодороги М–7 «Волга» водитель мотоцикла «Кайо – Т250», 2001 г.р., двигаясь по левой полосе в сторону г. Москва, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на ограждение, разделяющее транспортные потоки, с последующим падением на проезжую часть. В результате ДТП водитель мотоцикла, с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана живота, ушибы, ссадины – госпитализирован.Меленковский районПо предварительной информации, 31.05.2019 г. в 07:35 в д. Савково на улице Центральная водитель автомобиля «Ваз – 211440», 1984 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с проезжей части дороги. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз – 211440» с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован.Собинский районПо предварительной информации, 01.06.2019 г. в 09:40 на 171 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Лифан», 1948 г.р., при выполнении маневра обгона не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении и совершавшим маневр обгона автомобилем «Киа – Рио» под управлением водителя 1995 г.р., после чего автомобиль «Киа – Рио» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа – Рио» с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытый перелома левой голени, резаной раны правой кисти – госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 02.06.2019 г. в 07:50 на 14 км автодороги «Муром – М–7 Волга» водитель автомобиля «БМВ – 525», 1989 г.р., двигаясь в сторону с. Борисоглеб, при прохождении правого поворота не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в левую по ходу движения обочину, с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля «БМВ – 525», 1978 г.р., с диагнозом: перелом правой ключицы направлен на амбулаторное лечение.