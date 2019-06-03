Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Несколько лет журналистка сотрудничает с газетой The New York Times.

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась в Киеве. Несколько лет журналистка сотрудничает с газетой The New York Times. Ранее она готовила материалы для украинского Forbes и американского Politico. Также работала на украинских телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер", сообщает РИА Новости.