Полузащитник Краснодара Юрий Газинский не сможет помочь сборной России по футболу в матчах со сборными Сан-Марино и Кипра. Футболист повредил плечо в тренировочном матче с клубом ФНЛ Чертаново.

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский не сможет помочь сборной России по футболу в матчах со сборными Сан-Марино и Кипра. Футболист повредил плечо в тренировочном матче с клубом ФНЛ "Чертаново".Во время игры с "Чертаново" Газинский повредил плечо и был заменен. Обследование выявило у полузащитника повреждение вращательной манжеты плеча. Эта травм не позволит Юрию участвовать в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с командами Сан-Марино и Кипра.Сборная России примет команду Сан-Марино в Саранске 8 июня. На 11 июня в Нижнем Новгороде запланирован матч со сборной Кипра.