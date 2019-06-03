Мария Максакова опасается за жизнь дочери ее убитого супруга
Дениса Вороненкова. Оперная дива не видела Екатерину уже несколько месяцев.
Максакова считает, что девушку могут залечить до смерти – ради наследства
покойного отца.
Мария Максакова опасается за жизнь дочери ее убитого супруга
Дениса Вороненкова. Оперная дива не видела Екатерину уже несколько месяцев.
Максакова считает, что девушку могут залечить до смерти – ради наследства
покойного отца.
напомнила журналистам, что дочь ее покойного
мужа Екатерина, по слухам, проходит лечение в наркологическом диспансере. Недавно
были опубликованышокирующие кадры с изможденной и замученной девушкой – после
чего репортеры отправились в названную клинику, но Кати там не обнаружили.
"Я боюсь, что ее
могут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали", – заявила в программе на канале НТВ. По словам Марии, мать Екатерины, Светлана,
заверяет, что Катя неизлечима и можно оформить опекунство, получив наследство
покойного отца.
пытается выяснить, кто убил 2 года назад депутата
Дениса Вороненкова. Ранее оперная дива утверждала, что заказчик убийства – ее
первый супруг, Владимир Тюрин. Однако позже подозрение пало на Дениса
Панаитова, который на протяжении долгого времени был вхож в дом звезды и даже
обменялся квартирой с покойным политиком. Максакова считает, что предприниматель
поступал так из корыстных побуждений и просит Следственный комитет проверить
эту информацию, пишет .