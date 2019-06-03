Мария Максакова опасается за жизнь дочери ее убитого супруга Дениса Вороненкова. Оперная дива не видела Екатерину уже несколько месяцев. Максакова считает, что девушку могут залечить до смерти – ради наследства покойного отца.

Мария Максакова опасается за жизнь дочери ее убитого супругаДениса Вороненкова. Оперная дива не видела Екатерину уже несколько месяцев.Максакова считает, что девушку могут залечить до смерти – ради наследствапокойного отца.напомнила журналистам, что дочь ее покойногомужа Екатерина, по слухам, проходит лечение в наркологическом диспансере. Недавнобыли опубликованышокирующие кадры с изможденной и замученной девушкой – послечего репортеры отправились в названную клинику, но Кати там не обнаружили."Я боюсь, что еемогут залечить до гроба. Очень обеспокоена, зная, как ее запугивали", – заявила в программе на канале НТВ. По словам Марии, мать Екатерины, Светлана,заверяет, что Катя неизлечима и можно оформить опекунство, получив наследствопокойного отца.пытается выяснить, кто убил 2 года назад депутатаДениса Вороненкова. Ранее оперная дива утверждала, что заказчик убийства – еепервый супруг, Владимир Тюрин. Однако позже подозрение пало на ДенисаПанаитова, который на протяжении долгого времени был вхож в дом звезды и дажеобменялся квартирой с покойным политиком. Максакова считает, что предпринимательпоступал так из корыстных побуждений и просит Следственный комитет проверитьэту информацию, пишет .