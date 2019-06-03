Яна Рудковская попыталась оправдаться перед подписчиками, которые считают, что продюсер принуждает сына к съемкам. Пользователи попытку не засчитали и посоветовали супруге Плющенко взять пару уроков у Максима Галкина.

Яна Рудковская попыталась оправдаться перед подписчиками, которыесчитают, что продюсер принуждает сына к съемкам. Пользователи попытку незасчитали и посоветовали супруге Плющенко взять пару уроков у Максима Галкина.Оправдания только еще больше раззадориваюткритиков. Продюсер старается убедить поклонников в том, что шестилетний Сашаснимается добровольно – однако ее посты вызывают обратный эффект.Вот и на сей раз опубликованный супругой Евгения Плющенкоролик пользователей возмутил. Яна Рудковская на видео спрашивает Сашу,заставляют ли его сниматься."А помнишь это: "бедныйребенок", "его мучают", "это все Рудковская иПлющенко", – передразнивает критиков Гном Гномыч. Яна рассказывает сыну отом, что подписчики разглядели, как она сжала мальчику руку во времяфотографирования у розовых кустов. "А кто обвинил? Не, не сжала", -заявил наследник."Только вдумайтесь, что спрашивает мальчик, какие онвопросы задает! Вот уж правду говорят, что "устами младенца глаголетистина". Его интересует вопрос :"А судьи кто?" Гениально",– комментирует ролик сама .Пользователи восторгов не разделили. Ониотметили, что не стоило подключать сына к попыткам обелить себя – лучше быэтого видео они вообще не смотрели. Чем больше Рудковская оправдывается, темсильнее чувство, что критики правы. Продюсеру посоветовали взять несколькоуроков у Максима Галкина – вот он-то снимает детей замечательно.