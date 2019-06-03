Яна Рудковская попыталась оправдаться перед подписчиками, которые
считают, что продюсер принуждает сына к съемкам. Пользователи попытку не
засчитали и посоветовали супруге Плющенко взять пару уроков у Максима Галкина.
Яна Рудковская попыталась оправдаться перед подписчиками, которые
считают, что продюсер принуждает сына к съемкам. Пользователи попытку не
засчитали и посоветовали супруге Плющенко взять пару уроков у Максима Галкина.
Оправдания только еще больше раззадоривают
критиков. Продюсер старается убедить поклонников в том, что шестилетний Саша
снимается добровольно – однако ее посты вызывают обратный эффект.
Вот и на сей раз опубликованный супругой Евгения Плющенко
ролик пользователей возмутил. Яна Рудковская на видео спрашивает Сашу,
заставляют ли его сниматься.
"А помнишь это: "бедный
ребенок", "его мучают", "это все Рудковская и
Плющенко", – передразнивает критиков Гном Гномыч. Яна рассказывает сыну о
том, что подписчики разглядели, как она сжала мальчику руку во время
фотографирования у розовых кустов. "А кто обвинил? Не, не сжала", -
заявил наследник.
"Только вдумайтесь, что спрашивает мальчик, какие он
вопросы задает! Вот уж правду говорят, что "устами младенца глаголет
истина". Его интересует вопрос :"А судьи кто?" Гениально",
– комментирует ролик сама .
Пользователи восторгов не разделили. Они
отметили, что не стоило подключать сына к попыткам обелить себя – лучше бы
этого видео они вообще не смотрели. Чем больше Рудковская оправдывается, тем
сильнее чувство, что критики правы. Продюсеру посоветовали взять несколько
уроков у Максима Галкина – вот он-то снимает детей замечательно.